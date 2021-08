TVT rukkaa vuokrasopimuksiaan, asukkaat katsovat jääneensä keskustelujen ulkopuolelle

TVT

Turun kaupunkin yhtiö.

Vuokrat ja vuokrankorotus?

Mielestäni tästä on tullut tiedotteita jo usein.

Tullaan tarkistamaan vuokrat alueittain vuosien mittaan.

Hyvä näin.

Kaikki myös ylläpitokustannukset on nousseet jopa rajusti , silti vuokria ei juurikaan nostettu.

Se mikä tässä monesti myös ihmetyttää.

Vuokralaiset ovat jossain hyvin välinpitämättömiä kun ei ole oma.

Mutta nämät on kuin meidän kaikkien omia.

Joten pidetään myös itse kunnosta huolen.

Sitten tähän vielä lopuksi.

On taloyhtiöissä ( talotoimikunta?).

Jonka tehtävänä olisi huolehtia monesta asiasta.

TVT - antaa joka toimikunnalle rahaa joka vuosi.

Mutta tämä ei koidu asukkaiden hyödyksi vaan talotoimikunta hoitaa sen itselleen.

Täällä ei muilla ole tiloihin niin ulkona kuin sisällä menemistä.

Tähän ja näihin toimintoihin pitää puuttua.

Ja se pihalla tiedustelu jota nämät harrastaa

Pitää kieltä koska laki näin sanoo

