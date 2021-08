Aurassa vakava liikenneonnettomuus, liikenne kulkee jälleen

Aurassa valtatiellä 9 on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus. Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta hieman kello neljän jälkeen tiistai-iltapäivällä.

Tarkempi paikka on Auran Kuuskosken ja Pöytyän Jalkalantien välillä.

Komisario Marko Luotonen poliisin tilannehuoneesta kertoo, että henkilöauto oli ollut kääntymässä valtatieltä Riihikoskentielle. Takaa tullut auto oli törmännyt kääntyvään henkilöautoon.

– Kun auto on ollut kääntymässä ja renkaat ovat olleet kääntyneinä, on auto törmäyksen voimasta lentänyt vastaantulevien kaistalle, jossa on samaan aikaan kulkenut rekka. Henkilöauto jäi rekan alle, Luotonen kertoo.

Päivystävä palomestari Jukka Hänninen kertoi, että alueelle järjestettiin kiertotie ja poliisi sekä pelastuslaitos ohjasi liikennettä. Tie oli iltapäivästä suljettu liikenteeltä päälle tunnin ajan. Tie oli silminnäkijähavaintojen mukaan alueella poikki Auran keskustaan asti.

Paikalle hälytettiin iltapäivällä useita pelastuslaitoksen yksiköitä, poliiseja, neljä ambulanssia ja Finnhems-kopteri.

Tiedotusvastuu onnettomuudesta on siirtynyt poliisille.

