Tyksiin nimitettiin uusia toimialuejohtajia

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan tänään 17.8. uusista nimityksistä Tyksin toimialueiden johtoon.

Tyksin Medisiinisen toimialueen johtajaksi nimitettiin Kaj Metsärinne ja Tyks Psykiatrian johtajaksi Jyrki Heikkilä.

Dosentti Kaj Metsärinne aloittaa Medisiinisen toimialueen johtajana 11. syyskuuta. Metsärinne täyttää eläkkeelle jääneen toimialuejohtajan Ilkka Kantolan saappaat.

Metsärinne on aiemmin toiminut toimialueen johtajan sijaisena tarvittaessa. Lisäksi hän on ollut osastonylilääkärinä ja ylilääkärinä yli 23 vuotta sekä nefrologian vastuualuejohtajana vuodesta 2013 lähtien. Metsärinne on toiminut myös hallinnollisena ylilääkärinä HUS:ssa.

– Lähestyvä soteuudistus tulee muuttamaan paljon, ja lähden luottavaisin mielin toteuttamaan ison toimialueemme strategista ja operatiivista suunnittelua, Metsärinne kommentoi tiedotteessa tulevaa pestiään.

Medisiiniseen toimialueeseen kuuluvat sisätautivastuualueet, keuhkosairaudet, ihosairaudet, kliininen genetiikka, sekä työlääketiede ja ajopoli.

Lääketieteen tohtori Jyrki Heikkilä aloittaa Tyks Psykiatrian toimialuejohtajana 1. syyskuuta.

Ennen Tyksiä Heikkilä toimi Turun kaupungin mielenterveyspalveluiden ja psykiatrian apulaisylilääkärinä ja ylilääkärinä vuodesta 1990 lähtien. Lisäksi hän on työskennellyt kaupungin psykiatrin erikoisalan ylilääkärinä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosyksikköjohtajana vuoteen 2017 asti. Vuodesta 2018 Heikkilä on ollut Tyksissä psykoosien vastuualuejohtajana.

Heikkilä kertoo odottavansa mielenkiinnolla sote-uudistuksen alueellisia mahdollisuuksia.

– Toivon rakenteiden rohkeaa uudistamista. Uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttaminen on mielenterveyspalveluissa erityisen tärkeää juuri kokonaisvaltaisen ja monialaisen lähestymistarpeen vuoksi.

– Mielenterveyspalvelut ovat hyvin keskittyneet erikoissairaanhoitoon, mikä valitettavasti on johtanut sen ylikuormitukseen. Olemme kuitenkin jo saaneet muutoksen alkuun. Toivon että henkilöstömme ja palveluitamme tarvitsevat näkevät käsillämme olevat mahdollisuudet koko kentän kehittymiseen, Heikkilä kuvailee.