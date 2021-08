Kaivutyö sulkee Vahteratien liikenteeltä

Vesi- ja viemärityö katkaisee liikenteen tänään tiistaina Puropellon koulun lähettyviltä Vahteratie 31 kohdalta. Työn arvioidaan kestävän torstai-iltapäivään saakka. Tie on suljettu aamuseitsemästä iltakuuteen. Yöksi tie avataan. Töistä on haittaa molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet.