Usean keskusta-alueella sijaitsevan koulun ulkopuolella on tänään tiistaina jaettu koronarokotteen vastaisia esitteitä koululaisille. Poliisin mukaan esitteiden jako on tapahtunut rauhallisesti koulun alueen ulkopuolella jalkakäytävällä. Komisario Marko Luotonen Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että poliisi on puhuttanut esitteiden jakajia ja sopinut heidän kanssaan pelisäännöistä.

– Pelisääntöihin kuuluu se, että koulualueelle ei tule mennä, eikä ketään häiritä. Suomessa on oikeus jakaa lehtisiä ja esittää mielipiteitään. Heille katsottiin sellainen paikka, missä sitä on sopiva tehdä, Luotonen avaa pelisääntöjä.

Poliisi sai tiedon esitteiden jaosta hätäkeskukseen ilmoittaneiden ihmisten kautta.

Luotosen mukaan ilmoituksia on tullut aamun ja aamupäivän aikana niin ylä- kuin alakoulujen lähistöiltä. Esitteiden jakajat ovat liikkuneet ilmeisesti ainakin Cygnaeuksen, Puolalan, Luostarivuoren ja Topeliuksen koulujen lähistöillä.

Luostarivuoren koulun rehtori Henri Littunen kertoo, että esitteiden jakajat poistuivat paikalta koulun lehtorin juteltua heidän kanssaan.

– Esitteitä oli annettu käteen ohikulkeneille lukiolaisille ja peruskoululaisille. En tiedä miten oppilaat reagoivat, tai mitä he lapuille tekivät, Littunen kertoo.

Koulussa pohditaan parhaillaan onko asiaa syytä käydä tarkemmin läpi oppilaiden kanssa.

– Jos tilanne on hämmentänyt nuoria, niin otamme sen oppilaiden kanssa puheeksi. Yksi ajatus on, että asiaa voisi käydä läpi esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla, sillä tässä on tietysti kyse myös ilmaisunvapaudesta. Myös terveystiedon opettaja voisi asiaa käsitellä, Littunen sanoo.

– Mediassa on aika paljon puhuttu tästä ryhmästä ja sen toiminnasta, joten nuoret ovat varmasti tietoisia, että myös tällainen näkemys tästä asiasta on olemassa, Littunen jatkaa.

Turun Sanomat kertoi viime viikolla 12–15-vuotiaiden rokotuksiin liittyvää häirintää tapahtuneen useilla paikkakunnilla Suomessa. Myös koulujen alueella jaetusta rokotevastaista propagandasta oli tehty ilmoituksia poliisille.

Perjantai-iltapäivällä Helsingin poliisi otti helsinkiläiskoululta kiinni kolme koronarokotuksia vastustavaa henkilöä, jotka yrittivät päästä koulun sisälle aiheuttaen häirötä.

Viime perjantaina komisario Pertti Läksy Lounais-Suomen poliisista kertoi, että heille ei toistaiseksi ole tullut ilmoituksia rokotuspaikoilla tapahtuneesta häirinnästä.

Porissa järjestettiin perjantaina lasten ja nuorten rokottamiseen liittyvä mielenilmaus.

