Poliisi: Kahden turkulaiskoulun ulkopuolella jaettiin koronarokotteen vastaisia esitteitä tiistaiaamuna

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että Turussa on aamulla jaettu ainakin kahden koulun ulkopuolella koronarokotteen vastaisia esitteitä koululaisille. Poliisin mukaan esitteitä on jaettu rauhallisesti koulun alueen ulkopuolella jalkakäytävällä. Poliisi on puhuttanut jakajia.

Turun Sanomat kertoi viime viikolla 12–15-vuotiaiden rokotuksiin liittyvää häirintää tapahtuneen useilla paikkakunnilla Suomessa. Myös koulujen alueella jaetusta rokotevastaista propagandasta oli tehty ilmoituksia poliisille.

Perjantai-iltapäivällä Helsingin poliisi otti helsinkiläiskoululta kiinni kolme koronarokotuksia vastustavaa henkilöä, jotka yrittivät päästä koulun sisälle aiheuttaen häirötä.

Viime perjantaina komisario Pertti Läksy Lounais-Suomen poliisista kertoi, että heille ei toistaiseksi ole tullut ilmoituksia rokotuspaikoilla tapahtuneesta häirinnästä. Porissa järjestettiin perjantaina lasten ja nuorten rokottamiseen liittyvä mielenilmaus.

Turussa on jaettu aamulla ainakin kahden koulun ulkopuolella koronarokotteen vastaisia esitteitä koululaisille. #lspoliisi on puhuttanut heitä. Esitteitä on jaettu rauhallisesti koulun alueen ulkopuolella jalkakäytävällä. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 17, 2021

