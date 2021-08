Ilmanvaihto jäänyt vähälle huomiolle koronasuosituksissa

Marttiina Sairanen

Liedon keskuskoulun rehtori Sari Valtonen on tyytyväinen, jos koulun uusista ilmanpuhdistimista on myös apua koronatartuntojen ehkäisemisessä. Sisäilmaongelmista kärsivän koulun luokkiin ja yleistiloihin on hankittu kaikkiaan 36 puhdistinta. Laitteet valmistaneen Genanon alue-edustaja Marko Raikasniemi kertoo, laitteiden puhdistavan sisäilman viruksista sähköisen suodatuksen keinoin.