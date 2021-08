Tiellä 8 Laitilan Koverossa on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuskeskuksen mukaan kuorma-auton rengas hajosi ja ajoneuvo ajautui ojaan. Ulosajossa ei tapahtunut henkilövahinkoja. Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus. Pelastuslaitos on paikalla avustamassa.