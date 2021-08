Turun koronatartuntamäärät olleet voimakkaassa kasvussa

Turussa on todettu edeltävän seitsemän vuorokauden aikana 238 koronavirustartuntaa. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat lähipiiri ja sama talous sekä ravintoloiden ja yökerhojen sisätilat. Myös ulkomailta tulee edelleen tartuntoja, jotka todetaan rajojen terveystarkastuksissa, Turun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

– Koronatartuntamäärät ovat olleet Turussa viime viikkoina voimakkaassa kasvussa, mutta nyt kasvu näyttää pysähtyneen. Seuraamme koko ajan tarkasti sairaalahoidon tarpeen kasvua, koska se on keskeinen mittari koronapandemian arvioinnissa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 134 184 turkulaista eli 68,5 prosenttia turkulaisista ja molemmat rokoteannokset 75 622 eli 38,7 prosenttia turkulaisista. Yli 80-vuotiailla rokotuskattavuus on 92,7 prosenttia. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 37,2 prosenttia.

Koronarokotuksia annetaan useissa toimipisteissä ympäri kaupunkia. Messukeskuksen rokotusvastaanotto on muuttanut Satakunnantielle (Satakunnantie 105).

Toimipisteen lisäksi koronarokotuksia annetaan useilla pop up -vastaanotoilla ympäri kaupunkia. Pop up -pisteissä annetaan tällä hetkellä vain ensimmäisiä koronarokoteannoksia. Kuluneen viikonlopun aikana erilaisissa pop up -tapahtumissa rokotettiin vajaa 700 lasta ja nuorta. Tapahtumia järjestetään koko ajan lisää ja tiedot niistä kootaan kaupungin sivuille.

12–15-vuotiaiden rokotukset ovat käynnistyneet. Kouluterveydenhuolto tarjoaa kaikille 12–15-vuotiaille turkulaisille koululaisille koronarokotukset lähiviikkojen aikana. Rokotuksia tullaan antamaan kouluilla ja keskitetyissä toimipisteissä.

7.–9. luokkien oppilaiden rokotukset käynnistyivät kouluilla tänään maanantaina. Koulukohtaisista rokotuspäivistä tiedotetaan Wilman kautta. Lisätietoa 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista löytyy täältä.

Tästä maanantaista lähtien uudet toisen rokotteen koronarokotusajat sovitaan 8–10 viikon päähän.

– Valtakunnallisten suositusten mukaisesti toiset rokoteannokset olisi hyvä olla annettuna valtaosalle väestöstä lokakuussa. Nyt ensimmäisten annosten kysynnän vähentyessä Turussa on myös mahdollista ottaa aikaistettu rokotusväli käyttöön, Peltoniemi sanoo.

Aiemmin rokotusajan 12 viikon päähän saaneet voivat aikaistaa omaa rokotusaikaansa kahdeksaan viikkoon 30. elokuuta alkaen. Aiemmin annettuja rokotusaikoja ei voi vielä aikaistaa, vaan ajat tulevat varattaviksi sähköisiin terveyspalveluihin elokuun loppupuolella. Lisäksi syksyn aikana tullaan järjestämään pop up –rokotustapahtumia myös 2. rokoteannosta hakeville.

Päiväkodit toimivat tällä hetkellä normaalisti ja oppilaitokset ovat aloittaneet toimintansa lähiopetuksessa. Myös työväenopistot aloittavat lähiopetuksessa, joskin valittavana on myös etäkursseja. Toiminta toteutetaan väljästi niin hyvin kuin se on mahdollista ja terveysturvallisuus huomioiden.

Turun kaupunki on päättänyt luopua tartuntojen altistuspaikkojen tiedottamisesta. Turku on Varsinais-Suomen tapaan leviämisvaiheessa, joten koronavirusta esiintyy laajasti ja tartuntariski on iso kaikkialla kaupungissa. Poikkeuksellisen suurista altistustapauksista tiedotetaan edelleen erikseen.