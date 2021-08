Mikä on ollut parasta tässä kesässä?

"Sää on ollut parasta. On tullut uitua enemmän kuin yleensä, ja Pinja on tehnyt myös pitkiä maantiepyöräilyjä."

Elviira Saarelma ja Pinja Aro,

Tampere, Turku

"Kerrankin on ollut lämmintä pidemmän aikaa. Olen ollut yötöissä ja vielä yölläkin on ulkona ollut todella lämmin."

Jali Veranen,

Raisio

"Se, että kesä oli niin lämmin. On pystynyt olemaan ulkona paljon ja pitämään hauskaa."

Laura Lamerto,

Masku

"Sää on ollut parasta tässä kesässä. On tykätty lämpimästä ja ulkoiltu paljon."

Juha Hallenberg ja Eeva-Liisa Jairi,

Turku