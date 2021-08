Oobu tarjoaa saaristolaisruokaa keskellä Turkua

Oobu avautui Aurajokirantaan viime marraskuussa pahimpien koronarajoitusten keskellä. Ruissalon Mainingin ravintoloitsijat Turo Jokinen ja Marina Björkenheim-Jokinen olivat jo pidempään halunneet avata myös Turun keskustaan paikan, josta saa aitoa saaristolaisruokaa.

– Turku haluaa olla portti saaristoon, mutta täällä ei ole ollut sellaista paikkaa, joka tarjoaa selkeästi saaristolaismakuja. Mietin, että jos ihmiset ovat valmiita ajamaan parikymmentä minuuttia Ruissalon Maininkiin, varmasti myös keskustassa olisi kysyntää. Maininki on avoinna vain kesällä ja halusimme avata myös ympärivuotisen paikan, Turo Jokinen sanoo.

Oobu sijaitsee Aurajokirannassa Vuonna 1884 rakennetussa Bassin talossa. Ennen Oobun avajaisia paikka remontoitiin täysin.

– Teimme päätöksen Oobun avaamisesta heinäkuussa 2020, jolloin koronatartuntoja oli viikossa vain muutamia. Avajaisten aikaa koronatilanne olikin jo aivan toinen ja ravintola-alalla oli erittäin haastavaa. Päätimme kuitenkin tehdä täysillä tai ei ollenkaan. Tilan remontoimme omannäköiseksi ja laitoimme kaikki pinnat uusiksi, Turo Jokinen kertoo.

Marttiina Sairanen Ravintola Oobu avattiin viime vuoden loppupuolella.

Ravintolan sisustus on tyylikäs. Sinivihreillä seinillä on upeaa taidetta, puiset kalusteet tuovat tilaan lämpöä ja katossa roikkuvat näyttävät valaisimet. Huikea huonekorkeus ja katto-ornamentit huokuvat paikan historiaa. Ikkunoista avautuu jokinäkymä ja lämpiminä päivinä ruokaa voi mennä nauttimaan pienelle parvekkeelle, jossa on yhteensä kuusi asiakaspaikkaa.

Kaikkiaan asiakaspaikkoja ravintolassa on 200, joista 60 sijaitsee talon ylimmässä kerroksessa, jossa on myös kattoterassi. Aivan ylin kerros toimii ainoastaan yksityistilana.

Oobun menu on kalapainotteinen, mutta ravintoloitsijan mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä kalaravintola.

– Saaristolaisruoka ei ole pelkkää kalaa, vaan siellä on muun muassa hyviä karjatiloja. Ravintolassa tarjotaan rehellistä ruokaa, jossa kaikkia lautasella olevia raaka-aineita arvostetaan. Suosimme lähiruokaa ja kaikki tehdään kokonaan itse majoneeseista lähtien. Mausteina käytetään oikeastaan vain suolaa ja pippuria, Jokinen toteaa.

Hän kertoo, että kaikki kalat savustetaan itse ravintolan keittiössä.

– Olemme onnekkaassa asemassa, kun saimme keittiöön niin kokenutta ja hyvää henkilökuntaa.

Marttiina Sairanen Paistettua kuha rapukastikkeella ja tilliperunoilla oli erittäin maistuva lounasannos.

Oobusta saa lounasta tiistaista perjantaihin. Lounaalla on päivittäin kotiruoka-annos sekä päivän kala- ja liha-annokset. Lounasaikaan on valittavissa myös ravintolan klassikot toast skagen, savulohikeitto ja savulohi-katkarapusalaatti. Kaikki ravintolan annokset ovat gluteenittomia ja laktoosittomia.

– Lämpiminä päivinä salaatti on suosittu ja ilmojen viilentyessä lohikeitto maistuu ihmisille, Jokinen sanoo.

Ravintolassa on myös lounasaikaan pöytiintarjoilu. Aluksi pöytään tuodaan aamulla leivottua leipää ja pieni vihersalaatti.

Vierailupäivänä lounasvaihtoehtoina oli paistettua lohta, tilliperunaa ja tartarkastiketta, paistettua kuhaa, rapukastiketta ja tilliperunoita sekä ulkofileepihvi, valkosipulivoissa paistettua herkkusientä ja neulapapuja.

Maisteltavaksi valikoitui paistettua kuhaa. Annos oli reilun kokoinen, kaunis ja ennen kaikkea erittäin herkullinen. Maut sopivat mainiosti yhteen.

Lounasseuralaiseni söi toast skagenin, joka näytti upealta. Annoksen päällä oli käsinkuorittuja katkarapuja ja annos maistui kuulemma erittäin hyvältä.

Marttiina Sairanen Lounaan päätteeksi jälkiruokaa.

Jälkiruoaksi oli tilattavissa omenakaurapaistos. Jälkiruoka jäätelöpallon kera kruunasi maistuvan lounaan. Lounas upeassa miljöössä tarjosi hyvän hengähdyshetken hektiseen työpäivään.

Syksyn tullen Oobun kesämenu vaihtuu uuteen ja listalle tulee Turo Jokisen mukaan entistä herkullisempia ja laadukkaampia annoksia. Lounas jatkaa samaa hyväksi havaittua linjaa.

– Laadukas lounas houkuttelee erityisesti iäkkäämpiä kaupunkilaisia sekä keskustassa työssäkäyviä. Haluamme tarjota hyvää ruokaa ilman pönötystä tai hienostelua. Pöydissämme ei ole valkoisia pöytäliinoja ja myös työmiehet työtakeissaan ovat tervetulleita syömään, Turo Jokinen hymyilee.

