Kokoomuksen Ville Valkonen on valittu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Häntä esitetään myös Turun apulaispormestariksi.

Varsinais-Suomen Kokoomus valitsi sairaanhoitopiirin hallitukseen myös Kaija Hartialan Turusta, Juha Haapakosken Naantalista sekä Marjatta Hyttisen Salosta.

– Sote-uudistuksen toteuttaminen on kauden keskeisin asia. Muutos on mittava, ja siihen liittyy veronmaksajille iso riski kustannusten paisumisesta ilman parannusta palveluihin. Järkevässä toimeenpanossa riittää työtä, Valkonen kommentoi nykyhallituksen suurhanketta.

Kehitysvammaisten palveluista vastaavan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin hallituksen puheenjohtajaksi on tulossa Harry Nordqvist Turusta ja hallitukseen Virve Aho Laitilasta ja Jukka Hongisto Paimiosta. Erityishuoltopiirin budjetti on noin 40 miljoonaa ja henkilöstöä sillä on lähes 670.

Sairaanhoitopiirin budjetti on yli 800 miljoonaa euroa, erityishuoltopiirin noin 40 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on tarkoitus siirtyä uusien hyvinvointialueiden hoidettaviksi vuoden 2023 alussa.