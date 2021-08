Vain 14 prosentilla suomalaisista leikki-ikäisistä on hyvä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu, selviää Turun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Ruokavalion laadun ja lasten ylipainon välillä ei tutkimuksessa todettu yhteyttä.

Ruokavalion laatua selvitettiin menetelmällä, joka antaa kuvaa esimerkiksi lapsen kasvisten käytöstä ja sokerin saannista. Lisäksi terveydenhoitajat mittasivat neuvoloissa lapsen pituuden ja painon.

– Tutkimuksemme osoittaa, että valtaosalla leikki-ikäisistä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu on kohtalainen tai heikko, kertoo tohtorikoulutettava Ella Koivuniemi biolääketieteen laitokselta Turun yliopiston tiedotteessa.

Lapsuusiän ravitsemuksella on yhteys aikuisiässä ilmeneviin elintapasairauksiin, kuten lihavuuteen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Ruokavalion ravitsemuksellinen laatu on merkittävä tekijä elintapasairauksien ehkäisyn kannalta ruoan energiasisällön ja määrän lisäksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tutkimuksen mukaan vain yksi prosentti lapsista söi kasviksia, hedelmiä ja marjoja ravitsemussuositusten mukaisesti viisi annosta päivässä. Vain 41 prosenttia lapsista käytti rasvatonta maitoa ja 38 prosenttia kasvirasvapohjaista levitettä leivän päällä ravitsemussuositusten mukaisesti.

Tutkimuksesta selvisi myös, että kaksivuotiailla lapsilla ja korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla oli parempi ruokavalion ravitsemuksellinen laatu verrattuna muihin lapsiin. Lisäksi lapsilla, joiden vanhemmat arvioivat itse syövänsä terveellisesti, ruokavalion ravitsemuksellinen laatu oli todennäköisemmin parempi.

Kokonaisuudessaan suomalaisten leikki-ikäisten lasten ruokavalion ravitsemuksellisessa laadussa on tutkimuksen valossa parantamisen varaa. Tarvitaan entistä tehokkaampia tapoja tukea lasten terveyttä edistävän ruokavalion toteutumista, tiedotteessa pohditaan.

– Erityisesti kouluikää lähestyvät lapset ja ne, joiden vanhemmilla on matala koulutus ja epäterveelliset ruokailutottumukset, tulisi ottaa huomioon tärkeänä kohderyhmänä elintapaohjauksessa, pohtii apulaisprofessori Kirsi Laitinen, joka johtaa tutkimuksen toteuttanutta Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimusryhmää Turun yliopistossa.

Jatkossa tutkimusta voitaisiin laajentaa kouluikäisten lasten ruokavalion ravitsemuksellisen laadun selvittämiseen.

Valtakunnallisesti neuvoloissa toteutetussa Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin 766 leikki-ikäisen eli 2–6-vuotiaan lapsen ruokavalion ravitsemuksellista laatua ja laadun yhteyttä lapsen ylipainoon ja lihavuuteen. Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien koulutuksen, tulotason ja elintapojen yhteyttä lapsen ruokavalioon. Tutkimus on julkaistu The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics -lehdessä.