LSJH kannustaa lajitteluun jakamalla maksuttomia biojätepusseja taloyhtiöiden asukkaille

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) jakaa asukkaille maksuttomia biojätepusseja ja niille tarkoitettuja telineitä. Tempaus on osa biojätteen lajittelukampanjaa, jonka tavoitteena on tehdä biojätteen lajittelusta helpompaa ja motivoida asukkaita entistä aktiivisempaan lajitteluun. Kampanja järjestetään kokeiluna 235 taloyhtiössä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella.

Kokeiluun ovat kevään aikana voineet ilmoittautua LSJH:n kuljetusasiakkaina olevat, vähintään 10 asunnon taloyhtiöt Kemiönsaaren, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision ja Ruskon Vahdon alueella.

– Kampanjan ytimessä on ajatus siitä, että kun biojätteiden lajittelu tehdään asukkaille mahdollisimman vaivattomaksi, myös talteen kerätyn biojätteen määrä kasvaa. Asukaskyselyjen perusteella biojäte on jätejakeista se, joka aiheuttaa eniten päänvaivaa ja sen lajittelu koetaan hankalana. Oikeilla välineillä se on kuitenkin helppoakin helpompaa, kertoo LSJH:n ympäristöneuvoja Solja Nurmi tiedotteessa.

Kampanjan vaikutusta biojätteen keräysmääriin ja asukkaiden lajitteluaktiivisuuteen seurataan mittausten ja asukaskyselyjen avulla. Tulokset kootaan kevään 2022 aikana ja niiden perusteella arvioidaan maksuttomien biojätepussien jakelun mahdollista jatkoa ja laajentamista myös muihin LSJH:n alueen kuntiin.

– Kokeilussa on mukana alueita, joilla LSJH on kilpailuttanut asukkaiden puolesta jätteiden kuljetukset ja tyhjennykset. Kampanja rajautuu näin, jotta sen vaikuttavuuden mittaaminen onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Biojätemäärien mittaaminen ja kerätyn biojätteen laadun valvominen sujuu mahdollisimman ketterästi, kun mittauksia tekevät jätteenkuljettajat ovat jo ennestään yhteistyökumppaneitamme, Nurmi kertoo.

LSJH muistuttaa, että biojätteen lajittelu on todellinen ympäristöteko, sillä LSJH:n alueella polttokelpoisen jätteen roskapussien sisällöstä jopa kolmasosa on edelleen biojätettä.