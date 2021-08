Sosiaalityön piirissä olevien lapsiperheiden talousosaamista tuetaan syksyllä käynnistyvän hankkeen avulla

Turun yliopiston johtama sosiaalityön piirissä olevien lapsiperheiden talousosaamista tutkiva hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen.

Hankkeessa tutkitaan, miten taloussosiaalityön keinoin voidaan tukea lapsiperheitä, joilla on vaikeuksia taloudenhallinnassa.

–Tavoitteenamme on kehittää toimintatapa sosiaalityön lapsiperheasiakkaille, joilla on haasteita taloudenhallinnan kanssa. Tukemalla perheiden taloudenhallintaa pyritään vahvistamaan arjen elämänhallintaa ja sen myötä valmiuksia ottaa tarjolla olevaa muuta apua vastaan elämäntilanteen ongelmien ratkaisemiseksi, hanketta johtava akatemiatutkija Mia Hakovirta kertoo yliopiston tiedotteessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalityön asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa.

– Hankkeella vahvistetaan tutkimustiedon hyödyntämistä sosiaalityössä ja tutkitaan samalla sosiaalityön menetelmien vaikuttavuutta, sosiaalityön lehtori Anniina Kaittila Turun yliopistosta sanoo.

Taloudellisen tuen ja talousosaamisen vahvistamisen asema sosiaalityössä on epämääräinen, mikä näkyy muun muassa tehtyjen uudistusten yhteydessä. Vuonna 2017 tehdyn toimeentulotuen Kela-siirron yhteydessä vahvistui entisestään, että rahavaikeuksia käsitellään usein perheen muusta elämäntilanteesta ja tuen tarpeesta erillisenä asiana.

– Ihmisten hyvinvointia tulisi kuitenkin tukea kokonaisvaltaisesti ja raha-asiat ovat tärkeä osa hyvinvointia. Sosiaalityössä käsitellään myös ihmisten toimeentuloa ja haluamme nostaa tämän työn näkyväksi, kertoo sosiaalityön yliopistonopettaja Katri Viitasalo Jyväskylän yliopistosta.

Myös Suomen Pankissa pidetään tärkeänä talousosaamisen edistämistä.

– Talousosaaminen on tutkimusten mukaan heikointa matalasti koulutetuilla ja pienituloisilla, kertoo Suomen Pankin talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas. Haasteena on tunnistaa ja tavoittaa apua tarvitsevat. Usein kyse on pienistä toimista, joilla henkilöiden talous saataisiin tasapainoon. Toinen haaste on muuttuva toimintaympäristö, esimerkiksi pankkien rinnalle tulleet uudet lainantarjoajat.

– On käynyt ilmi, että ihmiset joutuvat ottamaan korkeakorkoisia pikavippejä jopa välttämättömiin menoihin, ja se johtaa nopeasti hankaluuksiin, Raijas toteaa.

Raijas on ollut mukana laatimassa Suomen Pankissa talousosaamisen kansallista strategiaa.

– Suomen Pankki haluaa panostaa talousosaamisen edistämiseen ja sitä kautta vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin, sanoo Raijas.

Hankkeessa on mukana kuntia, joiden sosiaalityön asiakkaille hankkeessa kehitettävää toimintatapaa tarjotaan ja samalla tutkitaan sen vaikuttavuutta. Hanke kohdistuu erityisesti lapsiperheisiin ja yksi tavoitteista on vahvistaa näiden perheiden talousosaamista ja taloudellista hyvinvointia.

– Uskon, että perheiden taloudellisen toimintakyvyn vahvistuessa pystytään auttamaan myös pienituloisissa perheissä eläviä lapsia, Hakovirta sanoo toiveikkaana.

Hanke on kaksivuotinen ja alkaa syksyllä 2021. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Pankki, ITLA, Vasso, SoNetBotnia, Marttaliitto, Takuusäätiö sekä kuntia.