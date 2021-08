Tästä päivästä eteenpäin kaikkien Salossa ensimmäisen koronarokotteen saavien toinen rokotusaika annetaan kahdeksan viikon päähän aikaisemman 12 viikon sijaan.

Salo rokottaa 12–15-vuotiaita lapsia ja nuoria kouluissa maanantaista 16.elokuuta alkaen. Rokotukset alkavat eri aikaan eri kouluissa. Rokotusten ajankohdasta tiedotetaan huoltajille Wilman kautta ennen rokotusajankohtaa. Myös tehosterokotukset annetaan kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta kouluilla.

Salossa rokotukset etenevät edelleen keskimääräistä nopeammin. Salossa rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 70,6 prosenttia, kun se Varsinais-Suomessa on 67,7 ja koko maassa 67,6 prosenttia. Toisen annoksen osalta kattavuus on Salossa 44,6, Varsinais-Suomessa 39,6 ja koko maassa 39,4 prosenttia.

Seuraava koronarokotusten pop-up -päivä järjestetään rokotuspiste Saktassa torstaina 26.elokuuta kello 10–18. Lisäksi lukioissa ja ammattioppilaitoksessa järjestetään koulujen sisäisiä pop up -rokotuspäiviä.

Tällä hetkellä 94,6 prosenttia salolaisten rokotustodistuksista on saatavilla Omakannasta. Ongelmia on edelleen työterveyshuoltojen rokotustietojen siirtymisessä rokotustodistukseen. Työn alla on myös yksittäisten virhekirjausten korjauksia.

Torstaina Salon kaupungin koronajohtoryhmä päätti kokouksessaan, että ei enää tiedota mahdollisista altistumisista. Myös Turun kaupunki suunnittelee luopuvansa altistuspaikkalistauksesta tartunnanjäljityksen sakatessa pahasti. Deltavariantti työllistää tartunnanjäljitystä ja tiedot mahdollisista altistumispaikoista saadaan viiveellä. Kaupungin omissa toimipisteissä todetuista tartunnoista ja altistumisista tiedotetaan edelleen, jos ne vaikuttavat kaupungin asukkailleen järjestämiin palveluihin kuten päivähoitoon tai opetukseen.

Salon kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Marita Reivonen muistuttaa, että kaikkien olisi hyvä tiedostaa, että tartunta on mahdollista saada käytännössä missä tahansa. Paras suoja tartuntoja vastaan on ottaa rokote omalla vuorolla sekä noudattaa terveysturvallisuusohjeita eli käyttää maskeja, pitää turvavälejä sekä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta.