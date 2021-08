Sinilevätilanne parantunut merialueilla – vähäisiä havaintoja muun muassa Kaarinan ja Naantalin edustalla

Ely-keskuksen seurannan mukaan merialueiden sinilevähavainnot ovat pääasiassa vähäisiä. Havainnot painottuvat Saaristomeren itäisille alueille ja sisäsaariston suojaisiin osiin. Sinilevää havaittiin viikon aikana erityisesti Saaristomerellä sisäsaaristossa. Havaintoja tehtiin muun muassa Kemiönsaaren länsipuolella sekä Kaarinan ja Naantalin edustan merialueilla. Havaitut sinilevämäärät ovat kuitenkin olleet pääasiassa vähäisiä.

Viime viikkoihin verraten, sinilevätilanne on parantunut ulko- ja välisaariston merialueilla, jossa tuulinen sää on sekoittanut vesiä, eikä pintaesiintymiä ole päässyt muodostumaan. Selkämerellä sinilevää havaittiin viimeviikkojen tapaan Mannervedellä. Muilla Selkämeren rannikkoalueen havaintopisteillä sinilevätilanne on hyvä.

Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Sisävesien sinilevät ovat sen sijaan paikoin runsastuneet. Ely-keskuksen vakioseurannassa mukana olevista viidestätoista järvestä sinilevää havaittiin viidessä järvessä, osassa runsaasti tai erittäin runsaasti. Sisävesien osalta tilannetta voi kuitenkin luonnehtia ajankohtaan nähden tavanomaiseksi, sillä edeltävät viikot ovat olleet sinilevähavaintojen osalta poikkeuksellisen rauhallisia.