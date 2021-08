Nuoria houkutellaan teknologian polulle – tulevaisuuteen kurkottava kilpailu laajenee koko Suomeen

Tulevaisuuteen kurkottava, Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailu houkuttelee Suomen lukiolaisia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sukeltamaan tieteen ja teknologian maailmaan. Ensimmäisen vuoden menestyksen innoittamana kilpailu laajenee tänä syksynä Lounais-Suomesta koko Suomeen.

Kilpailu kannustaa nuoria löytämään tekniikan alan ja tieteiden ura- ja opiskelumahdollisuudet sekä lisäämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Kilpailun järjestävät muistuttavat, että tiede- ja teknologiateollisuudella on erittäin suuri merkitys Turun ja koko Suomen elinkeinoelämälle.

Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailulla korostetaan yhteistyön merkitystä ja kannustetaan nuoria alojen tulevaisuuden osaajiksi. Kilpailun tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi tiedekilpailuksi. Erikoista on myös se, että tiedekilpailun järjestävät julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa.

Turun pormestariksi nouseva Minna Arve (kok) iloitsee viime vuoden kilpailun saamasta positiivisesta vastaanotosta

– Viime vuoden kilpailu osoitti, että tiedekilpailulle on kysyntää ja se on oiva keino elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyön laajentamisessa myös kansallisesti. Tiedekilpailu ja korkeakoulujen mentorit innostivat nuoria ratkomaan haasteita ennakkoluulottomasti. Toivon, että tämän vuoden kilpailu innoittaa uusia yhteistyötahoja sekä nuoria keksimään upeita ideoita kilpailuun, Arve kertoo.

Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holstein kertoo, että yritys uskoo vahvasti siihen, että tiede on avain kestävämpään tulevaisuuteen.

– Tästä syystä haluamme laajentaa kilpailun nyt koko Suomeen. Oman osaamisen kehittäminen varhain on tärkeää Suomen kilpailukyvylle ja auttaa selviytymään koko maailmaa kohtaavista haasteista.

Kilpailussa opiskelijat työskentelevät itse valitsemiensa tutkimushankkeiden kanssa löytääkseen luovia ratkaisuja, jotka tekevät Suomesta kestävämmän elinympäristön. Aiheiden kirjo oli jo viime vuonna valtava. Voittajatyöksi valittiin 41 kilpailutyön joukosta Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijoiden Niklas Ahteen, Eetu Haataisen ja Elmeri Juutin mobiilisovellus, joka auttaa kaupunkilaisia välttämään haitallista melua arkipäiväisessä elämässä sovelluksen avulla.

─ Yhteistyö isojen tahojen, kuten Turun kaupungin, Bayerin ja yliopiston kanssa oli hieno kokemus. Kokemus laajemman projektin suunnittelusta poikkesi suuresti siitä, mitä lukiossa yleensä päästään kokemaan. Samalla kisa oli mahtava ryhmähengen kohottaja, Haatainen muistelee tiedekilpailua.

Lisätietoa tiedekilpailusta löytyy kilpailun verkkosivuilta. Hakuaika kestää 15 lokakuuta asti. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan 25 parasta ideaa marraskuun alusta joulukuun puoliväliin kestävään ensimmäiseen projektivaiheeseen. Kilpailu huipentuu vuoden 2022 huhtikuussa päätöstilaisuuteen, jossa kilpailun parhaimmisto esittelee projektinsa ja kolme parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin.