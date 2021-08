Pomponrahkan suoalueelle avustus ympäristön saattamiseksi takaisin luonnontilaan

Turun kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä Kunta-Helmi-ohjelmaan liittyvän avustuksen Pomponrahkan suoalueen saattamiseksi takaisin luonnontilaan. Myös suon vesitaloutta pyritään palauttamaan. Suon luontoarvot ovat merkittävästi heikentyneet suoalueella aiemmin tehtyjen ojitusten aiheuttaman kuivumisen vuoksi. Suolle kasvanut runsas puusto on myös osaltaan pahentanut kuivumista haihduttamalla vettä.

– Ojituksen myötä puusto on lähtenyt kasvamaan ja nyt on tarkoitus palauttaa suo luonnontilaan. Monena talvena alueelta on poistettu puustoa. Nyt pistetään ojituksia tukkoon, että vedenpinta lähtisi nousemaan, kertoo Turun kaupungin metsätalousinsinööri Timo Vahala.

Työt alkavat Pomponrahkalla elokuussa ja jatkuvat vuoteen 2022 asti. Töiden aikana luonnonsuojelualueen läpi virtaavia avo-ojia luonnonmukaistetaan, osa ojista täytetään tai padotaan. Täyttöön käytetään ojapenkereiden maa-aineksia ja tarpeen mukaan patoamisen tukirakenteena metsänkäsittelyssä raivattujen puiden runkoja.

– Ojitus on tehty vuonna 1979, en ole varma mikä silloin on ollut ojituksen tarkoituksena. Kenties juuri saada metsää kasvamaan. 1970-luvulla ojitettiin valtaosa Suomen soista ja niistäkin ojituksista noin kolmasosa oli turhaa. Ojituksia tehtiin tuolloin liian karuille soille, siellä ei puu kasva taloudellisesti hyvin. Siitä on aiheutunut myös Itämeren saastumista, Vahala jatkaa.

Suon vesitalouden heikkeneminen on aiheuttanut erityisesti vaateliaan sammallajiston taantumista. Ennallistamistoimista hyötyvät muun muassa erittäin uhanalainen rannikkorahkasammal ja alueellisesti uhanalaiset kampa- ja kultasammaleet.

Luonnonmukaistamista koskeva työsuunnitelma on laadittu kaupungin ympäristönsuojelun, kunnossapidon, Metsähallituksen ja Valonian yhteistyönä. Töihin on myönnetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lupa poiketa luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä.

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat jo aiemmin toteuttaneet Pomponrahkalla ennallistamistoimenpiteitä rakentamalla vuonna 2019 maapatovallin ohitustien kevyenliikenteen väylän reunaan. Maapatovalli estää suon vesien virtauksen ohitustien kuivausjärjestelmään. Kaupunki on poistanut suoalueelta puustoa sääolosuhteiden salliessa yhteensä noin 20 hehtaarin alueelta.