Turussa S:t Olofsskolanin koulurakennukseen tehdään tarveselvitystä, jossa tarkastellaan rakennuksen peruskorjaustarvetta. Tarveselvityksessä tutkitaan myös uudisrakennusvaihtoehtoa, kerrotaan Turun kaupungin tiedotteessa

Osana tarveselvitystä rakennukseen teetettiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jotta rakennuksen korjaustarpeet saadaan perusteellisesti selvitettyä. Tehtyjen tutkimusten perusteella on käynyt ilmi, että peruskorjauksen tarve on laaja ja se edellyttää väistötiloja. Toiminta kuitenkin käynnistyy normaalisti koulutalossa kesäloman jälkeen.

Tutkimusten perusteella merkittävimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ovat rakennuksessa esiintyvät laajat kosteus- ja mikrobivauriot sekä teolliset mineraalikuidut. Kosteus- ja mikrobivaurioita todettiin eripuolilla rakennusta ja niitä esiintyy erityisesti ulkoseinä- ja ikkunarakenteissa. Rakenteista havaittiin myös ilmavuotoja sisäilmaan.

S:t Olofsskolanin tarveselvitys valmistuu alkusyksystä ja se viedään päätöksentekoon niin pian kuin mahdollista. Parhaillaan selvitetään myös tarkemmin, kuinka kauan toiminta koulun tiloissa jatkuu ja missä vaiheessa nykytilojen kunnon ja tulevan tilahankkeen näkökulmasta tulee siirtyä väliaikaisiin tiloihin. Toimenpiteet väistötilojen selvittämiseksi on käynnistetty ja selvitysten etenemisestä tiedotetaan lisää sitä mukaan, kun tietoa saadaan lisää.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen kertoi viime viikolla, että S:t Olofsskolanin remontin aikataulua täytyy ryhtyä miettimään yksityiskohtaisemmin lähiviikkojen aikana. – Ensi vuoden elokuusta lähtien ainakin väistötilan pitäisi olla valmiina, Jalonen arvioi.

Tutkimusten pohjalta suositeltiin tehtäväksi käyttöä turvaavia korjaustoimenpiteitä. Tällä hetkellä koulussa tilat on ylipaineistettu, ilmamäärät on mitoitettu vastaamaan käyttöä ja tiloihin on tuotu ilmanpuhdistimet. Kuitulähteiden kartoitus ja poisto on myös aloitettu. Tilat on kesällä siivottu keskittyen erityisesti yläpölyjen poistoon. Tiloissa jatketaan tehostettua siivousta koulun alettua.

Rakennuksen tutkimuksista on vastannut Sirate Oy. Tutkimuskokonaisuus sisälsi kosteusmittauksia, rakenneavauksia, ilmanvaihdon selvityksiä ja kuitunäytteenottoja. Lisäksi tilojen paine-eroja seurattiin 14 vuorokauden ajan. Rakennukseen tehtiin samassa yhteydessä myös asbesti- ja haitta-ainekartoitus (AHA-kartoitus) tulevien töiden edellyttämien erikoistoimenpiteiden kartoittamiseksi. Sirate Oy:n laatimat tutkimussuunnitelma ja tutkimusten loppuraportti on viety Turun kaupungin verkkosivuille.