Sähköpotkulautaonnettomuus Turussa ei ollut menehtyneen naisen syy – Linja-auton kuskia epäillään rikoksista

Vast: Liikennevalot?

Onko linja-auto siis ajanut päin punaisia? Risteys on vilkas ja onnettomuus tapahtui aamupäivällä, jolloin liikennettä on kohtalaisesti. Risteävän ja vilkkaan Hämeenkadun autoliikenteen takia olisi kummallista jos linja-auto on mennyt punaisia päin siihen sekaan. Onko kyse sitten ollut "vanhasta vihreästä"? Jalankulkuvaloilla on yleensä lyhyempi vihreä kuin autoille mutta vihreä alkaa kuitenkin samaan aikaan kuin autoille, joten Hämeenkadun autoliikenne ei ehkä vielä ole antanut "suojaat". En tämän risteyksen valoja kuitenkaan tarkkaan tunne mutta muistaakseni niissä ei ole mitään poikkeuksellista. Valot ovat kuitenkin olleet toiminnassa? Näkyvyys ei tuossa tapauksessa ole ollut ongelma leveän Hämeenkadun takia.