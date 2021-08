Kakolanmäellä pizza slicet syödään ronskisti käsin

Kakola Brewing avasi kesäkuun alussa Kakolanmäelle, vankilan entisiin keittiötiloihin, panimoravintola KBC Taproomin, jossa pääsee nauttimaan 16-hanaisen olutvalikoiman lisäksi New York -tyylisiä pizza sliceja. Lisäksi listalla on lähituottajien raaka-aineista valmistettuja snackeja pikkunälkään tai pizzan kylkeen.

Vuonna 2018 avautunut Kakola Brewingin panimo oli yksi mäen ensimmäisistä palveluista. Paikan yksi perustaja Alexander Törnroth kertoo, että KBC Taproom oli tarkoitus avata jo vuosi sitten, mutta koronapandemia muutti suunnitelmia.

– 2018 Turussa ei vielä ollut montaa panimoa, jotka myyvät olutta ulos, ja joilla on myös oma ravintola. Meillä oli alusta asti suunnitelmissa perustaa panimoravintola ja tarjota oluen ystäville paikka, jonne voi tulla sellaisena kuin on maistelemaan panimomme oluita.

Kakolanmäki on Törnrothin mukaan ainutlaatuinen paikka, uusi ja täysin tyhjästä noussut kaupunginosa, joka jäisi sieluttomaksi ilman palveluita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Haluamme olla siellä, missä on ihmisiä, ja onneksi asiakkaat ovat löytäneet paikan hyvin. Kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla ja toteutamme myös heidän toiveitaan. Osa oluidemme reseptiikasta on esimerkiksi luotu alueen asiakkaiden mieltymysten mukaan.

Taproomissa ei ole varsinaista lounasta, mutta paikka on arkisin avoinna lounasaikaan ja listan valikoima sopii mainiosti myös lounaaksi. Listalta löytyy kolme erilaista New York -style pizza slicea: pepperoni-, juusto- ja vegaaninen tomaattipizza. Snack menusta löytyy valkosipulinyytit, garden plate sekä sipsi- ja dippiannos, missä on fermentoitua ja fritattua sauvolaista perunaa, tillidippi ja ruohosipulia.

– Pizza sliceihin on haettu rouheutta, ja olemme saaneet oppia Antto Melasniemeltä. Teemme kaiken alusta asti itse ja raaka-aineet tulevat lähialueelta. Kehittelemme jatkuvasti myös uutta ja olemme tuomassa lähiaikoina listalle uuden viikon ja kuukauden pizzan.

"Teemme kaiken alusta asti itse ja raaka-aineet tulevat lähialueelta." Alexander Törnroth

Jori Liimatainen Kakolanmäellä sijaitsevassa panimoravintola KBC Taproomissa on sisällä ja ulkoterassilla yhteensä noin sata asiakaspaikkaa. Moderni ja tyylikäs sisustus luo kiinnostavan kontrastin rennon ja rouhean juoma- ja ruokavalikoiman kanssa.

Testattavaksi valikoitui asiakkaiden keskuudessa suosikiksi noussut vegaaninen tomaattipizza, missä on tuunattua tomaattisoosia, Inkisten aurinkokuivattua tomaattia, talon majoneesia ja Sorrin basilikaa. Sen kanssa nautin garden platen, missä on Sorrin sydänsalaattia, retiisiä, porkkanaa, hunajanaurista, kyssäkaalia ja yrttidippiä.

Pizza slicet ovat usein melko pieniä, siivuja kokonaisesta pizzasta. Taproomin slicet ovat ihan omaa luokkaansa niin kokonsa kuin makunsa puolesta. Slice on niin kookas, että se vastaa yhtä pienikokoista pizzaa. Ja maku – se on taivaallinen. Parasta tomaattipizzassa oli ohut, rapea ja maukas pohja sekä aavistuksen tulinen tomaattikastike. Raikkautta lounaaseen toi garden plate, joka sekin on niin kookas, että pienempään nälkään se kannattaa jakaa lounasseuralaisen kanssa.

Pizza slicet tarjoillaan pöytiin emalilautasella ja syödään ronskisti käsin. Ja miten se tapahtuu kookkaalla slicella sotkematta itseään ja vaatteitaan? Keittiömestari Jessica Sorsakari on katsonut mallia New Yorkissa asuvan italialaisen pizzayrittäjän videoilta ja näyttää, miten pizza slice syödään oikeaoppisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Otetaan tukeva haara-asento ja kumarrutaan aavistus etukenoon. Näin rasva ja pizza putoavat lattialle vaatteiden sijaan, Sorsakari opastaa.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.