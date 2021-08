Maskipakko palaa Fölin joukkoliikenteeseen tiistaista alkaen

Turun seudun joukkoliikenne Föli palauttaa maskipakon liikenteeseensä heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee tiistaista 10.elokuuta alkaen käyttää kasvomaskia Fölin busseissa ja vesibusseissa matkustaessa, ellei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Fölin kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan. Velvoite maskin käytöstä lisätään Fölin matkaehtoihin. Maskipakko on voimassa toistaiseksi.

– On valitettavaa, että maskipakkoon joudutaan palaamaan. Meillä jokaisella on kuitenkin suuri henkilökohtainen vastuu epidemian taltuttamisessa. Keväällä maskeja käytettiin kiitettävästi busseissa, ja nyt kun maskeista on tullut kiinteä osa pandemian aikaista yhteiskuntaa, uskomme maskipakon tuovan vastaavan vaikutuksen tälläkin kertaa, kertoo suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa tiedotteessa.

Kasvomaskin käyttämisen lisäksi Turun seudun joukkoliikenne muistuttaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä maksaa bussi- tai vesibussimatka matkakortilla, mobiililipulla tai lähimaksulla. Muihin matkustajiin kannattaa pyrkiä pitämään turvaväliä myös pysäkillä. Jos matkustaminen ruuhka-aikaan ei ole välttämätöntä, kannattaa matkustaminen ajoittaa muihin aikoihin. Ruuhkaisinta Fölin liikenteessä on arkisin aamuseitsemän ja puoliyhdeksän välillä sekä iltapäivällä kello yhdestä puoli viiteen.

Fölissä oli käytössä maskipakko jo keväällä, mutta se muutettiin suositukseksi kesäkuussa, kun koronavirustilanne oli parempi.