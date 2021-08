Aura Fest järjestetään suunniteltua pienempänä, Stig ja Petri Nygård peruneet keikkansa

Ensi perjantaina ja lauantaina Kupittaanpuistossa järjestettävä Turun Aura Fest toteutuu tänäkin vuonna poikkeusjärjestelyin. Festivaali mukautuu voimassa oleviin ohjeistuksiin ja rajoituksiin.

Tapahtumassa noudatetaan jo viime kesänä hyväksi havaittuja käytänteitä, Aura Festin tiedotteessa kerrotaan.

– Tapahtuma-alueelle sijoitetaan 5000 tuoli- ja pöytäpaikkaa. Toteutus vastaa suurta ulkoterassia tai puistopiknik-tapahtumaa, jossa jokaisella asiakkaalla on oma istumapaikkansa. Tämä vähentää jo väentungoksen riskiä huomattavasti, kertoo tapahtuman promoottori Tommi Mäki tiedotteessa.

Koko henkilökunnalla ja asiakaspalvelutehtävissä työskentelevillä on tapahtumassa maskipakko ja asiakkailla erittäin vahva maskisuositus. Lippuja tapahtumaan myydään vain 50 prosenttia alueen kapasiteetista.

Lisäksi tapahtumassa on huolehdittu tarkoin hygieniasta, ja lavalla on isot näytöt, jolloin keikkoja on mahdollista katsoa taaempaakin istuen omalla paikallaan.

Festivaalin ohjelmistosta on jäänyt molemmilta päiviltä yksi esiintyjä pois. Perjantailta on peruttu Stig ja lauantailta Petri Nygård.