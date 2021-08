Hallitus päätti viime torstaina uusista ravintolarajoituksista. Päätökset astuivat voimaan tänään. Uusien rajoitusten mukaan Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kymenlaakson sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 22 ja suljettava ovensa kello 23. Myös tanssiminen ja karaoke ovat nyt kiellettyjä.

Asiakaspaikkarajoitukset ulotetaan koskemaan terasseja. Ravintoloissa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä muualla Uudenmaan maakunnassa kuin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sunnuntaista alkaen anniskelu on sallittu kello 24 asti. Ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01 välillä.

Kiihtymisvaiheen maakunnissa jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.