Turun yössä puhkottu jopa 24 auton renkaat – haasteeksi nousee uusien renkaiden saatavuus

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että Turun keskustassa on puhkottu jopa 24 auton renkaat viime yön aikana. Poliisin mukaan renkaita on puhkottu Sairashuoneenkadulla Rauhankadun ja Ratakadun välisellä osuudella. Komisario Marko Luotonen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että kustakin autosta on puhkottu 1–2 rengasta.

Marttiina Sairanen Auton omistaja oli jättänyt lapun ikkunaan, ettei sakkoja napsahtaisi.

Poliisi ei vielä paljasta, millä renkaita on rikottu, sillä tutkinta on kesken. Tekijästä ei Luotosen mukaan toistaiseksi ole tietoa.

Viime yönä tehty ilkivalta on kenties laajin yksittäinen renkaidenpuhkomistapaus.

– En ainakaan muista, että näin monesta autosta olisi kerralla puhkottu.

Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen, joten asianosaisten ei enää tarvitse olla yhteydessä poliisiin tai soittaa hätänumeroon.

Turussa Sairashuoneenkadulla Rauhankadun ja Ratakadun välisellä osuudella on puhkottu 24 auton renkaat viime yön aikana. #lspoliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen. Asianomistajien ei tarvitse enää olla yhteydessä poliisin asiasta eikä asiasta tule soittaa 112

Marttiina Sairanen Ilkivallan kohteeksi joutuneita autoja vietiin perjantaina Sairashuoneenkadulta.

Oili Jalosen toimitusjohtaja Veli-Matti Jalonen kertoo, että yritys kävi auttamassa neljää auton omistajaa Sairashuoneenkadulla tämän päivän aikana. Kahden auton renkaat vaihdettiin paikan päällä ja kaksi autoista hinattiin rengashuoltoon.

Jalonen kertoo, että yritys käy usein vaihtamassa uusia renkaita rikkoutuneiden tilalle. Nykyisin tällaista palvelua kaivataan, koska monista autoista ei löydy vararengasta tai pultit ovat todella kireällä, ja omistaja ei pysty tekemään asialle mitään.

Ilkivaltatapauksessa renkaan paikkaaminen ei myöskään tule kyseeseen, koska vauriot ovat yleensä renkaan sivussa. Jos ajaa vaikka naulan päältä, renkaan pystyy useimmiten paikkaamaan, sanoo Jalonen. Paikatulla renkaalla selviää esimerkiksi rengashuoltoon.

Ilkivalta voi tulla auton omistajalle kalliiksi. Jos omistajalla on pelkkä liikennevakuutus, ilkivallasta aiheutuneet vahingot lankeavat omistajan maksettavaksi. Osakaskolla pääsee halvemmalla, sillä silloin joutuu maksamaan omavastuuosuuden.

Jalonen sanoo, että uusi rengas vaihtoineen maksaa noin 100–500 euroa. Tavallisen perheauton renkaanvaihtaminen on huokeampaa, mutta erikoisrenkaan hinta vaihtoineen voi kivuta lähemmäs 500 euroa.

– Tämän päivän haasteeksi nousee se, ettei kaikki renkaita välttämättä ole automaattisesti hyllyssä, sanoo Jalonen.

Auton omistaja usein haluaa neljän renkaan olevan identtisiä, joten erikoisempia kokoja tai tietyn valmistajan renkaita pitää tilata erikseen.

Päivitetty 6.8.2021 kello 15.13: Lisätty Veli-Matti Jalosen kommentit.