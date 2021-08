Turun yössä puhkottu jopa 24 auton renkaat

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että Turun keskustassa on puhkottu jopa 24 auton renkaat viime yön aikana. Poliisin mukaan renkaita on puhkottu Sairashuoneenkadulla Rauhankadun ja Ratakadun välisellä osuudella. Komisario Marko Luotonen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että kustakin autosta on puhkottu 1–2 rengasta.

Poliisi ei vielä paljasta, millä renkaita on rikottu, sillä tutkinta on kesken. Tekijästä ei Luotosen mukaan toistaiseksi ole tietoa.

Viime yönä tehty ilkivalta on kenties laajin yksittäinen renkaidenpuhkomistapaus.

– En ainakaan muista, että näin monesta autosta olisi kerralla puhkottu.

Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen, joten asianosaisten ei enää tarvitse olla yhteydessä poliisiin tai soittaa hätänumeroon.