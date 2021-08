Lounais-Suomen aluehallintovirasto saa uuden ylijohtajan

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajaksi on nimitetty eläinlääketieteen tohtori Leena Räsänen. Hän toimii tällä hetkellä vastuualueen johtajana Lapin aluehallintovirastossa.

Räsänen on tiedotteen mukaan työskennellyt aiemmin monipuolisissa tehtävissä mm. Elintarviketurvallisuusvirastossa, Ruokavirastossa, maa- ja metsätalousministeriössä, Euroopan komissiossa ja EU-hankkeessa Albaniassa.

– Mielenkiinnolla odotan uutta tehtävää. Korona-aika on muuttanut aluehallintovirastojen tekemistä ja tapoja toimia merkittävästi. Edessä on sekä palautuminen että tämän ajan oppien hyödyntäminen tulevaisuuden tekemisissä. Uudet hyvinvointialueet ja keskustelu valtion aluehallinnon rakenteista vaikuttavat myös aluehallintovirastojen toimintaan kaikilla sektoreilla ja näissä on tarpeen pohtia yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta parhaita ratkaisuja. Valtionhallinnolta edellytetään yhä enemmän vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, joiden kehittäminen on ollut jo aiemmissa tehtävissäni lähellä sydäntäni. Tätä on ilo jatkaa Lounais-Suomen avissa, sanoo Räsänen tiedotteessa.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä tänään torstaina. Räsänen nimitettiin virkaan 1.9.2021–31.8.2026 määräajaksi.