Liedon Vanhalinnan kohdalla päällystetään valtatie kymppiä

Valtatietä 10 päällystetään loppuviikon aikana Liedon Vanhalinnassa. Työtä tehdään iltaisin ja öisin hieman yli kilometrin matkalla. Jos sääolosuhteet ovat suotuisat, työn on tarkoitus olla valmis perjantaiaamuun mennessä.

Tien päällystäminen aloitetaan tänään keskiviikkona illalla, ja päällystettava tieosuus on Liedon ja Kaarinan kuntarajan ja Hakkisten liittymän välillä. Päällystettävältä osuudelta tie on kaksikaistainen. Liikenne pysäytetään vuorotellen molemmista suunnista, ja paikalla on liikenteenohjaus.

Nopeusrajoitusta on alennettu työmaan kohdalla.