Halikossa tiellä 224 välillä on sattunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on Perälän kylässä Vaskion ja Märynummen välillä.

Turun tieliikennekeskuksen mukaan raskas ajoneuvo on kaatunut tielle, mistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus.

Liikennekeskus tiedotti asiasta kello 16.14.