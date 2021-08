Varsinais-Suomen koronatilanne romahtanut – maakunta siirtyy välittömästi leviämisvaiheeseen

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 3.8. esittää maakunnan siirtymistä leviämisvaiheeseen. Koronatilanne on heikentynyt maakunnassa nopeasti. Uusia koronatapauksia todetaan päivittäin lähes sata, ja kaikki leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät.

– Deltavirus leviää ihmisten keskuudessa kuin häkä, kuvailee tilannetta Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Tapausmäärät ovat Rintalan mukaan nousseet erittäin jyrkästi. Muutaman viikon sisällä tartuntatapaukset ovat nousseet lähes korkeammaksi kuin koko epidemian aikana.

Keskiviikkona 28.7. todettiin 134 positiivista koronatapausta, mikä on kolmanneksi korkein päiväkohtainen lukema koko epidemian ajalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Koronavirustapausten ilmaantuvuusluku sekä näytteiden positiivisuusprosentti on tällä hetkellä erittäin korkea. Viime 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on maakunnassa nyt 178,0, kun viime viikon maanantaina 26.7. ilmaantuvuus oli 104,1.

Lisäksi sairaalahoidon tarpeen määrä jatkaa kasvuaan. Maanantaina 2.8. Tyksissä oli 11 koronapotilasta. Teho-osastolla ei ole tällä hetkellä koronapotilaita.

– Sairaalahoidon kuormituksen kasvu on meidän suuri huolenaiheemme. Ainoa hyvä puoli tässä on se, että tehohoitopotilaiden määrä on ollut hyvin pieni tai nolla, Rintala sanoo.

Rintalan mukaan tällä hetkellä ei ole syytä uskoa, että sairaalahoidon kuormitus kääntyisi lähiaikoina laskuun.

Sairaalaan joutuvat potilaat ovat pääasiassa nuoria ja keski-ikäisiä henkilöitä.

– Ei ole kiveen hakattu, etteikö nuori aikuinen voisi joutua sairaalahoitoon, toteaa Rintala.

Kuolemantapausten määrät ovat pysyneet hyvin vähäisinä.

Koronatesteihin on ollut viime aikoina tunkua. Laboratoriot ovat joutuneet koville suurten testimäärien takia. Testaamisessa on tapahtunut viiveitä, ja Rintalan mukaan viiveitä voi esiintyä myös jatkossa.

Positiivisten näytteiden osuus on nyt 5,1 prosenttia, kun viime viikon maanantaina vastaava luku oli 3,6 prosenttia. Yli 90 prosenttia todetuista tartunnoista on deltavarianttia. Tartunnan saaneista 58 prosenttia on 15–29-vuotiaita.

Huolta aiheuttaa myös tartunnanjäljityksen tila. Jäljitysprosessi ei pysy perässä koronatartunnoissa, ja viime viikolla vain 50 prosenttia tautitapauksista saatiin jäljitettyä. Resurssikysymyksen lisäksi on kyse siitä, etteivät tartunnan saaneet tiedä, mistä he ovat tartunnan saaneet.

– Tartuntoja tulee ovista ja ikkunoista, Rintala summaa.

Tällä hetkellä merkittävimmät tartunnanlähteet ovat joukkotapahtumat, ravintoloiden sisä- ja ulkotilat sekä lähipiiristä saadut tartunnat.

– Nyt ei ole baarien, yökerhojen tai festivaalien aika. Myöskään opiskelijabileitä ei tule pitää, vetoaa Rintala.

Rokotuskattavuus on kehittynyt Varsinais-Suomessa kohtuullisesti. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 65,8 prosenttia maakunnan väestöstä. Toisen annoksen on saanut 36,1 prosenttia.

Rokotuskattavuutta pyritään lisäämään toisen rokoteannoksen aikaistuksilla ja pop up -rokotuksilla.

– Toiveena on, että syksyllä rokotuskattavuus olisi niin suuri, ettei tällaisia epidemioita pääsisi enää syntymään, Rintala sanoo.

Tällä hetkellä koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että rokotusväli lyhennettäisiin kahdestatoista viikosta kahdeksaan viikkoon. Ratkaisu on kuntakohtainen ja riippuu kuntien resursseista.

Epidemiavaiheen vaihtuminen tuo mukanaan paljon muutoksia suosituksiin, joihin siirrytään hybridistrategian mukaisesti. Leviämisvaiheen suositukset olivat viimeksi voimassa toukokuussa.

Voimassa on tiukin eli leviämisvaiheen maskisuositus. Etätyötä suositellaan aina kun se on mahdollista, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Kaikki terveysturvallisesti järjestetty harrastustoiminta voi jatkua. Koronakoordinaatioryhmä haluaa varmistaa lasten ja nuorten normaalin harrastustoiminnan jatkumisen niin kauan kuin se on suinkin mahdollista.

Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen suosituksiin ei tule muutoksia. Näin ollen syyslukukausi voidaan aloittaa lähiopetuksessa. Kaikissa lähiopetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun neljäsluokkalaisista lähtien.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen ei tehty muutoksia. Ulkomaille matkustamisessa tulee huomioida ulkoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat suositukset.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyrkii saamaan tänään valmiiksi päätöksensä julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen rajoituksista. Päätöksessä tullaan määrittelemään, mitä tiloja päätös koskee ja mitä tarkoittaa lähikontakti.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Ravintoloiden rajoituksista päättää valtioneuvosto. Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki vetoaa asiassa voimakkaasti sosiaali- ja terveysministeriöön. Hän toivoo, että ministeriö vie torstaina esityksen tiukemmista rajoituksista valtioneuvostolle.

– Leviämisvaiheen ravintolarajoituksiin olisi ilman muuta syytä siirtyä, Mäki sanoo.

Mäki esittää kritiikkiä festivaaleille ja vetoaa myös yleisötilaisuuksien järjestäjiin. Hän toteaa, että tilaisuuksista tulee todistettavasti tartuntoja. Suositus on, ettei festivaaleille mentäisi.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti leviämisvaiheeseen siirtymisestä yksimielisesti.

