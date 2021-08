Turun Hope ry kerää jälleen koulureppuja vähävaraisille perheille – murrosikäisten tarkkaan makuun pyritään vastaamaan

Turun Hope ry järjestää jälleen koulureppukeräyksen alueen vähävaraisille lapsiperheille. Reppuja kerätään Hansakorttelissa tämän viikon keskiviikosta lauantaihin 7.8. asti. Hansan keräys suuntautuu etenkin 12–17-vuotiaisiin nuoriin.

Tiiminvetäjä Susanna Heinosen mukaan lahjoittajat ovat yleensä olleet aktiivisesti liikkeellä.

– Tavallisesti joka vuosi kaikki tarvitsevat ovat saaneet repun, Heinonen kertoo.

Murrosikäiset saattavat olla hyvinkin tarkkoja tyylistään. Nuorten tarpeita ja mieltymyksiä kartoitetaan pitkin vuotta asiakaskäyntien yhteydessä. Tavoitteena on, että lahjoitettava reppu vastaa mahdollisimman hyvin lapsen ikää ja omia mieltymyksiä. Heinosen mukaan tässä onnistutaan hyvin.

– Monet yhdistyksemme jäsenistä ovat murrosikäisten lasten äitejä. Lapsiltammekin voimme kysellä, että minkälaiset reput ovat nyt ajankohtaisia, Heinonen sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös lahjoittajat itse voivat ennen ostoksille suuntaamista tiedustella, millaisia reppuja on toivottu ja minkä ikäiselle reppua lähdetään ostamaan.

Suosituimpia reppuja ovat erilaiset kangasreput ja sporttiset reput, jotka sopivat myös vapaa-ajan harrastuskäyttöön. Monet yläkouluikäiset tytöt kaipaavat myös olkalaukkua.

Lahjoitettavan repun on oltava uusi ja ajankohtainen. Reppuja voi toimittaa Hansatorin keräyspisteeseen tämän viikon keskiviikosta lauantaihin kello 12-18 välillä.

Hansan keräyksen jälkeen lahjoituksia voi toimittaa maanantaista 9.8. lähtien elokuun loppuun asti Turun Hopen tiloihin osoitteeseen Hakakatu 7-9. Hakakadulle reppuja voi viedä maanantaista torstaihin kello 10-14 sekä myös maanantai-iltaisin kello 17-19 välillä.

Turun Hopen asiakkaana on tällä hetkellä 320 perhettä, joissa lapsia ja nuoria on 770. Keräyksen tavoitteena on saada reppuja kaikenikäisille koululaisille.