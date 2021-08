Oletko kesäaikana lukenut kirjoja?

"Viikon olen ollut nyt lomalla. Vielä en ole ehtinyt lukea. Enemmän teen muita asioita ja palaudun töistä. Historiikkeja voisin lukea."

Sinikka Vehmanen,

Kaarina

"Viime aikoina olen lukenut enemmän lapsenlapsille satukirjoja. Itse luin juuri Sofi Oksasen Puhdistuksen."

Pekka Paavilainen,

Karstula

"Yleensä kyllä luen, mutta nyt kesällä meillä on uutena ajanvietteenä veneily. Lukeminen on jäänyt vähemmälle. Maria Kayesin uusin kirja minulla on kirjastosta varauksessa, ehkä sen ehdin saada kesälukemiseksi."

Tarja Koskinen,

Turku

"Luen kyllä muuten, mutta nyt kesälomalla olemme tehneet niin paljon kaikkea muuta, kuten veneillyt, että lukeminen on ollut tauolla."

Tommi Koskinen,

Turku