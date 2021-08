Marttiina Sairanen

Askalankosken pienvesivoimalaitos rakennettiin vuonna 1935. Toimiluvan se sai muutamaa vuotta myöhemmin. Voimalaitoksen purkamiseksi on jonkin verran paineita. Koskessa on kalatievelvoite, jota Ely-keskus voi tarvittaessa vaatia. Tämä tarkoittaa sitä, että voimalan omistavan yrityksen on rakennettava koskelle kalatie.