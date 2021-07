Sinilevätilanne tällä hetkellä tyypillinen loppukesälle

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan sinilevähavainnot ovat lisääntyneet sekä järvillä että merialueilla viime viikkoon verrattuna. Tilanne on Syken mukaan loppukesälle tyypillinen.

Rannikoilla ja Saaristomerellä sinileväkukinnat ovat runsastuneet. Saaristomerellä kukintoja on paljon ja ne ovat runsaita. Havaintoja on Syken mukaan tehty noin 20 eri puolilta saaristoa. Saaristomerellä on alkuviikosta havaittu pintalevää etenkin Ahvenanmaan maakuntarajan itäpuolisessa sisä- ja ulkosaaristossa sekä Saaristomeren kansallispuistossa Korppoon ja Jurmon välisellä ulappa-alueella.

Järvissä sinilevähavaintoja on tehty erityisesti eteläisen Suomen rehevissä järvissä tai niiden lahdissa.

Loppukesällä ja etenkin syksyisin kuolleista sinileväsoluista vapautuva pigmentti voi värjätä vettä ja rantoja turkoosinsiniseksi, Syke muistuttaa.

Sinilevät sisältävät fykosyaniini-nimistä yhteyttämispigmenttiä, joka sitoo auringonvaloa syanobakteerien yhteyttäessä. Vaikka sinileväkukinnat ovat väriltään vihreitä tai kellertäviä, sinilevämassa voi kuivuessaan värjäytyä sinivihreäksi, vihreäksi tai turkoosiksi. Värjäytyminen johtuu siitä, että fykosyaniini-pigmentti vapautuu hajoavista bakteerisoluista.