Aluehallintovirasto laajentaa kokoontumisrajoitukset koko Varsinais-Suomeen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt laajentaa tällä hetkellä voimassa olevat tartuntatautilain 58 §:n mukaiset koronarajoitukset koskemaan kaikkia Varsinais-Suomen kuntia. Aiemmin rajoitukset ovat koskeneet Turun, Salon, Raision, Kaarinan ja Paraisten kuntia.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Rajoitus koskee yli 10 henkilön sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys astuu voimaan torstaina 29. heinäkuuta ja se on voimassa 15.elokuuta asti.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että koronatartuntojen määrä on kohonnut edelleen merkittävästi viimeisten kahden viikon aikana ja uhka epidemian leviämisvaiheeseen siirtymisestä on vakava. Maakunnan koordinaatioryhmä on antanut laajan, leviämisvaiheen mukaisen maskisuosituksen.

Lue lisää: Uudet kokoontumisrajoitukset velvoittavat turvaväleihin, mutta ihmismäärää ei rajoiteta – Lieveilmiö-festivaali vähentää myytävien lippujen määrää