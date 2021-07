Kellariravintola tarjoaa kotiruokaa vanhassa varastossa

Linnankadulta astutaan Kansallisen Kirjakaupan kulmalta sisäpihalle ja laskeudutaan portaat alas kellariin. Maan alta löytyy vuonna 1988 perustettu kellariravintola, joka on sijainnut samalla paikalla alusta lähtien. Silti se on joillekin lähialueen ihmisillekin yhä tuntematon paikka.

– Sijainti on loistava, mutta silti meille on vaikea löytää. Olemme ihan keskustassa ja esimerkiksi Kauppahalli on naapurissa. Sieltä saamme lähialueen tuoreet raaka-aineet, sanoo Jutta Jortikka Kansallisen Kirjakaupan konsernista.

Yli 30-vuotisen taipaleensa aikana Kellariravintolan ravintoloitsijat ovat vaihtuneet pariin kertaan, mutta vuodesta 2001 ravintola on kuulunut Kansallisen Kirjakaupan konserniin. Tilat, joissa Kellariravintola toimii, ovat aikoineen olleet kirjakaupan varastotiloja. Rakennus on rakennettu jo vuonna 1887.

Kellariravintola sijaitsee nimensä mukaan kellarissa, mutta vaalean sisustuksen ja hyvän valaistuksen ansiosta tunnelma on moderni ja valoisa.

Asiakaspaikkoja ravintolassa on 180. Lounassalien lisäksi tilasta löytyy pari kabinettia, joita voi varata yksityiskäyttöön.

– Meillä käy esimerkiksi ryhmiä lounastamassa aina kerran kuukaudessa ja he käyttävät kabinetteja, Jortikka kertoo.

Keittiöstä vastaava Janne Lehto valmistaa tilauksesta pöytiin tarjoiltavia liikelounasannoksia.

Jortikka iloitsee, että ihmiset ovat jälleen koronasulkujen jälkeen löytäneet ravintolan. Kesäaikaan lounastamassa käy työssäkäyvien ja vakioasiakkaiden lisäksi erityisesti turisteja.

Lounaalla Kellariravintolassa luotetaan perinteiseen kotiruokaan. Lounasbuffetissa on tarjolla päivittäin keittoa, salaattipöytä sekä kolme lämmintä vaihtoehtoa. Lauantaisin tarjolla on saaristolaishenkinen lounasbuffet.

”Vaikka olemme perinteinen ravintola emme ole kuitenkaan vanhanaikainen.”

– Klassisin annos on pippuripihvi. Sitä menee yhä, mutta sen rinnalle on tuotu esimerkiksi kasvisruokaa, jonka menekki on kasvanut viime vuosina. Lounasaikaan suosittuja ovat myös pannupihvit ja lohiruuat.

Yksi paikan pitkäaikaisista suosikeista on torstaisin listalta löytyvä hernekeitto, jonka kanssa tarjoillaan lättyjä hillon ja kermavaahdon kera.

Buffetlounaan lisäksi tarjolla on pöytiin tarjoiltavia liikelounasannoksia.

– Vaikka olemme perinteinen ravintola emme ole kuitenkaan vanhanaikainen. Seuramme trendejä ja kuulostelemme herkällä korvalla asiakkaidemme toiveita. Liikelounaat olivat erään asiakkaan idea. Aloitimme niiden tarjoilun vuosi sitten ja ne ovat olleet suosittuja.

Testipäivänä lounaslistalla oli kermaista lohikeittoa, porsaan grillipihviä, punaviinikastiketta ja perunamuhennosta, kookos-broileripataa riisillä sekä härkäpapupihvejä. Buffetin sijaan testattavaksi valikoitui viikon liikelounaslistalta Kellarin toast skagen ja savustettua lohta yrttikermaviilikastikkeen, perunoiden ja parsan kera. Lautasannokset olivat kauniita, ja etenkin toast skagen oli valmistettu kivasti pyöreäksi leipäseksi, joka maistui ihanan raikkaalta ja kesäiseltä. Lohiannos oli ruokaisa, lohi juuri sopivan kypsää, ja yrttikermaviilikastike kevensi sopivasti muuten tuhtia annosta.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.