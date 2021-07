Pelastuslaitos sai hälytyksen Ruskon Vahdolle suuresta rakennuspalosta keskiviikkoiltapäivällä kello 13.18.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Juho Virto kertoo, että Vahdolla Paattistentiellä raskaan kuljetuskaluston päällysrakenteita ja perävaunuja valmistavan VAK Oy:n tehtaan rakennuksen katolla on tulipalo. Sammutustyöt on saatu päätökseen. Jälkivartiointi paikalla jatkuu vielä useita tunteja.

Aiemmin iltapäivällä hallin ilmanvaihdosta tuli savua ja pelastuslaitos antoi varoituksen runsaasta savunmuodostuksesta ja kehotti ihmisiä välttämään aluetta.

– Savu saatiin nopeasti hälvenemään ja paloalue löydettiin, kertoo pelastuspäällikkö Virto.

Tehtaan kattorakenne on kuitenkin hankala pelastuslaitokselle, sillä se on sokkeloinen ja moneen eri kertaan rakennettu. Pelastuslaitos on purkanut kattoa jonkin verran.

– Mahdolliset kytöpesäkkeet täytyy katolta löytää. Kattoa on purettu sen verran kuin tarve on, Virto sanoo.

Virto arvioi että palo on saanut alkunsa juuri katolta, mutta mahdolliseen syttymissyyhyn hän ei ota kantaa.

Marttiina Sairanen

Kiinteistön työntekijät evakuoitiin.

Paikalla Paattistentiellä oli iltapäivällä runsaat parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.

VAK kertoo verkkosivuillaan, että Vahdolla sijaitsevat yrityksen tehdas ja pääkonttori. Yrityksen palveluksessa on noin 350 työntekijää. Tehtaalla on tuotantotilaa 22 000 neliötä.

VAK Oy:n viestintäpäällikkö Teija Hakula kertoo, että palo sai mitä luultavimmin alkunsa tehtaalla tehtävistä muutostöistä. Hänen tietojensa mukaan mahdollisesti hitsauksesta aiheutunut kipinä sytytti palon ilmastointikonehuoneessa. Tulitöitä vartioinut henkilöstö huomasi palon ja suoritti alkusammutuksen.

Tehtaalla on heinäkuun ajan seisokki, jonka aikana tuotanto on tauolla. Tämän vuoksi paikalla oli vain noin kymmenen työntekijää. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa henkilökunnalle. Seisokin ansiosta palo ei myöskään keskeytä tuotantoa.

Hakula ei osaa arvioida vahinkojen laajuuttaa sen tarkemmin.

– Käsitykseni mukaan ei ole kyse mistään hirveän mittavista vaurioista.

Täydennetty 28.7.2021 kello 16.17: Lisätty viestintäpäällikön kommentit.