Metsähallituksen Luontopalveluiden lajikartoituksissa Saaristomerellä on tänä kesänä koettu monta yllätystä, sillä saaristosta on löytynyt jo yhteensä kymmenen uhanalaista lajia.

Uudet löydöt vahvistavat, että jo toteutetut luonnonhoitotoimet tuottavat tulosta, mutta lisätoimet ovat välttämättömiä. Metsähallituksen tiedotteen mukaan pääosa saaristomeren uhanalaisesta lajistosta vaatii luonnonhoitotoimia säilyäkseen.

Saaristomereltä on kesän kartoituksissa löytynyt seuraavat lajit: rahkahyrrä (Bembidion humeralis), kärsämökuoriainen, (Chrysolina analis), lyhytsiipislaji (Aleochara tristis), mantulantiainen (Liothorax plagiatus), lounalantiainen (Calamorsternus granarius), lohjanseppä (Pseudanostirus globicollis), leppäkauniainen (Dicerca alni), särkkälantiainen (Bodiloides ictericus), ukkotöyryläs (Heterocleud obsoletus) ja pähkinäkaitalude (Orthotylus prasinus). Kaikki ovat uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja. Ensimmäiset yhdeksän ovat kovakuoriaisia. Pääosa löydöistä keskittyvät Saaristomeren välisaaristoon. Lajeja etsitään pesemällä lantaa, uittamalla, haavimalla, keräilemällä ja pyydyksin.

– Houtskarin saariston kovakuoriais- ja nivelkärsäisinventoinneissa on löytynyt muun muassa useita erittäin uhanalaiseksi arvioidun pähkinäkaitaluteen esiintymiä. Laji elää etenkin pähkinäpensaiden lehvästöissä, mieluiten puoliavoimilla ja avoimilla paikoilla kasvavilla pähkinäpensailla, kertoo suojelubiologi Sampsa Malmberg tiedotteessa.

Sampsa Malmberg/Metsähallitus Erittäin uhanalainen kärsämökuoriainen elää yhä Seilissä.

Lajikartoituksissa on myös varmistunut, että erittäin uhanalainen kärsämökuoriainen elää yhä Seilissä. Malmbergin mukaan Seili on lajin viimeinen tunnettu esiintymä Suomessa yhden Ahvenanmaalla olevan paikan lisäksi. Kärsämökuoriainen on erittäin uhanalainen lehtikuoriainen, joka elää Seilin hiekkaisella kedolla. Äärimmäisen uhanalaiset kedot ovat Saaristomerellä huomattavasti yleisempiä kuin manneralueilla, vaikka silti harvinaisia.

Äärimmäisen harvinainen ja erityisesti suojeltu suoympäristöissä elävä rahkahyrrä löytyi Seilistä laidunnetun merenrantaniityn rikkoutuneelta maalta. Tähän lajiin ei olisi uskottu törmäävän rantaniityllä, mutta suolajiksi luultu kovakuoriainen saattaakin elää rannoilla ja mahdollisesti hyötyä laidunnuksesta.

Tyypillisesti uhanalaisia lajeja esiintyy saaristossa vain pienillä alueilla ja pieniä määriä. Lajien säilymiseen vaadittava määrä olisi kymmenkertainen. Merkittävimpiä elinympäristöjä välisaariston alueella ovat niityt, rannat ja hakamaat sekä näiden yhdistelmät. Tulevaisuudessa ilmasto on entistä epävakaampi ja nykyinen elinympäristö muuttuu osalle lajeista elinkelvottomaksi. Saaristomeren maaluonto on luonteeltaan poikkeuksellisen monimuotoinen ja samalla useiden vahvojen ympäristönmuutosten ristipaineessa.

Saaristomeren kansallispuiston alueella perinteisiä elinympäristöjä on hoidettu jo 1980-luvulta.

Pekka Malinen/Luomus Jurmosta löytyi äärimmäisen uhanalaista särkkälantiaista. Jurmosta lajia on löytynyt harvalukuisena viimeksi 20 vuotta siten, nyt lajia löytyi satoja yksilöitä.

Pitkäikäisiltä laidunkohteilta on myös tämän kesän kovakuoriaiskartoituksissa löytynyt yllätyksiä. Jurmosta löytyi muutama viikko sitten äärimmäisen uhanalaista särkkälantiaista. Se elää hiekkaisella maalla karjan lannassa. Jurmosta lajia on löytynyt harvalukuisena viimeksi 20 vuotta siten ja nyt lajia löytyi satoja yksilöitä.