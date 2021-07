Jungfruskärin uhkaava metsäpalo saatiin sammutettua, mutta retkeilijöiden on syytä noudattaa varovaisuutta tulenteossa

Paraisten Jungfruskärillä Saaristomeren kansallispuistossa syttyi uhkaava tulipalo perjantaina 23. heinäkuuta.

Palo sai alkunsa saaren retkisataman lähettyviltä perjantai-iltapäivällä. Se saatiin pelastuslaitoksen sammutushelikopterin avulla hallintaan noin kello 20 perjantai-iltana ja kokonaan sammutettua varhain lauantaiaamuna. Palanut alue oli kaikkiaan noin kolme hehtaaria.

Tänä kesänä metsäpalovaroitus on paikoin kohonnut erittäin vaaralliselle tasolle. Metsähallituksen luontopalvelut muistuttaa retkeilijöitä tarkistamaan alueelliset metsäpalovaroitukset ennen tulen sytyttämistä.

Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla, ja niilläkin on metsäpalovaroituksen aikaan syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tulen tekeminen maastoon ja polttopuiden otto eivät ole jokamiehenoikeuksia, vaan ne ovat sallittuja vain maanomistajan luvalla. Maanomistajan lupaa ei tarvita silloin, kun käytetään merkittyjä tulentekopaikkoja. Tulenteko voidaan paikkakohtaisesti kieltää myös kokonaan.

Metsähallitus muistuttaa, että tulta tehdessä sammutusvesi on syytä olla lähellä, ja tulipaikalta lähdettäessä on tarkistettava, että tuli on varmasti kokonaan sammunut.

Ruuan valmistuksessa kannattaa erityisesti metsäpalovaroituksen aikaan hyödyntää retkikeitintä, sillä sitä ei risukeitintä lukuun ottamatta katsota avotuleksi. Retkikeittimellä ateria valmistuukin nuotiota turvallisemmin.

Jungfruskär sijaitsee noin 28 kilometriä Korppoon Galtbystä länteen päin. Saari on kuuluisa luonnonkauneudestaan. Jungfruskärillä kukkii keväällä muun muassa satoja orkideasukuisia seljakämmeköitä.

