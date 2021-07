Lounais-Suomessa murrot ovat vähentyneet, mutta poliisin huolena on seksuaalirikosten ja ylinopeuksien merkittävä kasvu

Lounais-Suomessa liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet merkittävästi tänä vuonna, kertoo Lounais-Suomen poliisi tuoreimmassa katsauksessaan.

Tammi–kesäkuun aikana liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäiltyjä tienkäyttäjiä poliisi on tavannut jo yli 5600. Viime vuonna vastaavana aikana tapauksia oli noin 4700.

– Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat myös valitettavasti pysyneet lähes samalla korkealla tasolla, jolle ne viime vuonna nousivat. Useimmiten tapauksissa on kyse ylinopeudesta, kertoo komisario Tuomo Katajisto Lounais-Suomen poliisista.

Rattijuopumusrikosten määrä on poliisin tilastoissa taas vähentynyt alkuvuonna noin 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Edelleen Lounais-Suomessa ollaan kuitenkin yli 2000 rattijuopumuksen vuosivauhdissa.

Poliisin toteamat asunto-, liiketila- ja mökkimurrot ovat vähentyneet tänä vuonna Lounais-Suomessa huomattavasti. Vapaa-ajanasuntoihin kohdistuneet murrot ovat pudonneet yli puolella.

– Viime vuonna murtoja oli ennätyksellinen määrä ja nyt ollaan palaamassa pidemmän aikavälin vertailulukuihin. Koronarajoitusten muututtua esimerkiksi vapaa-ajanasunnoilla on oleskeltu tänä vuonna enemmän, mikä vaikeuttaa rikoksen tekoa. Myös runsasluminen talvi voi vähentää mökkimurtoja, kertoo rikosylikomisario Juha Kainonen.

Seksuaalirikosten määrä on kasvanut Lounais-Suomessa merkittävästi. Tammi-kesäkuussa 2021 poliisin tietoon tuli noin 300 seksuaalirikosta. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on jopa 44 prosenttia. Lukuun sisältyvät muun muassa seksuaalinen ahdistelu, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

– Viime kevään liikkumiskielto laski selvästi seksuaalirikosten määriä erityisesti maalis–kesäkuussa. Seksuaalirikoksia tapahtuu yleensä, kun ihmiset liikkuvat ja tapaavat toisiaan. Rajoitusten helpottuminen tänä keväänä taas nosti selvästi rikosten lukumääriä, Kainonen kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan myös kiristysrikosten määrä jatkaa kasvuaan. Rikoksia on tullut Lounais-Suomen poliisin tietoon 73 enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Tietoverkoissa tapahtuvien rikosten määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta tasaisesti ja erityisesti nyt korona-aikana. Poliisi kertoo, että Vastaamon tietomurto näkyy kiristysrikosten määrässä.

Poliisilaitokselle saapuneiden kanteluiden määrä on laskenut verrattuna vuoteen 2020. Kesäkuun loppuun mennessä Lounais-Suomen poliisilaitokselle saapui yhteensä 43 kantelua, kun vuonna 2020 määrä oli 67.

– Vahingonkorvauksia poliisin toiminnan johdosta, esimerkiksi sivullisille aiheutuneet vahingot tai lupa-asioiden virheet, on ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksettu 2566 euroa, kun edellisen vuoden koko määrä oli 17 800 euroa, toteaa poliisilakimies Jaakko Haukka.

Henkilökorttien kysyntä poliisin lupapalveluissa on kasvanut tänä vuonna miltei 30 prosenttia. Uusia passeja on haettu suunnilleen saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta kysyntä on taas kasvussa. Liikkumisrajoitusten myötä passien määrä laski viime vuonna noin puoleen normaalista.

– Henkilökorttien suosion kasvu liittynee siihen, että passien hakuinto vähentyi alkuvuonna, mutta virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan tarve on taas kasvanut. Esimerkiksi pankeissa henkilöllisyyden todistamiseen vaaditaan yhä useammin virallista henkilöllisyystodistusta eli passia tai henkilökorttia, toteaa rikoskomisario Leo Tusa.

Alkuvuoden kokoontumisrajoitusten takia tapahtumiin liittyvät luvat romahtivat. Loppukesän myötä poliisi odottaa tapahtumien taas lisääntyvän.