Kaarinan pop up -rokotukset jatkuvat

Kaarinan pop up -rokotukset Kaarinan kirkolla ja rokotuspakulla jatkuvat ainakin elokuun ajan. Rokotuspaikan pop upeissa voi saada joko ensimmäisen tai toisen rokotteen. Rokotuspakussa annetaan ensisijaisesti ensimmäisiä rokotteita.

Rokotukseen pitää ottaa mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy.

Kaarinan kirkolla järjestetään seuraava rokotuspäivä keskiviikkona 28. heinäkuuta kello 9–17. Rokotuspaikan pop up -päivät on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmään kuuluville 12–15-vuotiaille kaarinalaisille, jotka tulevat ottamaan joko ensimmäisen tai toisen rokotteen. Kaarinan kirkon osoite on Voudinkatu 2.

Pop up -rokotuspakusta rokotuksia saa torstaina 29. heinäkuuta. Koronarokotuspaku on Krossissa, Nesteen pihalla osoitteessa Krossinkatu 1 kello 9–17. Rokotuspaku on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmään kuuluville 12-15-vuotiaille. Pakussa annetaan ensisijaisesti ensimmäisiä rokotteita.

Toisena rokotteena on tarjolla Pfizerin Comirnaty. Jos olet saanut ensimmäisellä rokotuskerralla Modernan rokotteen, Comirnaty sopii toiseksi rokotteeksi. Toisen rokotteen voi saada vasta kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta.