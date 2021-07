Alisippaantien uusi risteyssilta Turun kehätiellä avataan perjantaina

Turun kehätien ylittävä uusi Sippaan risteyssilta avataan liikenteelle kuluvan viikon perjantaina. Alisippaantien tasoliittymä suljettiin tämän vuoden huhtikuussa. Siitä lähtien rakennustöitä on tehty Alisippaantien ja Tuulissuontien välillä.

– Sippaan risteyssilta yhdistää Avantin ja Tuulissuon alueen Littoisiin ja sujuvoittaa osaltaan liikennettä näiden alueiden välillä. Sillan ansiosta on voitu poistaa taas yksi turvaton tasoliittymä kehätielle, projektipäällikkö Juha Sillanpää sanoo Väyläviraston tiedotteessa.

Uudella sillalla on kaksi ajokaistaa. Jalankulun ja pyöräilyn väylä on sillan länsipuolella on jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Sillan länsipuolella Muuraussuontien ja Toimenlantie liittyvät Alisippaantielle uusien liittymien kautta. Nykyinen kehätien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä puretaan myöhemmin.

Alisippaantien risteyssilta on osa Kauselan ja Kirismäen välisen osuuden rakennustöitä Kehätiellä. Työt alkoivat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.