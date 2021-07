Vuoden 2021 Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on valittu Naantalin ex-kaupunginjohtaja Jouni Mutanen. Valinta julkistettiin kastamalla Mutanen mereen tänään tiistaina, Unikeonpäivänä.

Perinteinen kaste järjestettiin Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa aamuseitsemältä.

Mikkelissä syntynyt Mutanen opiskeli Helsingissä oikeustiedettä. Alkuun hän työskenteli lakimiestehtävissä. Muuttoauto toi perheen 1980-luvun puolivälissä Varsinais-Suomeen. Naantalin kaupunginjohtajuus kutsui vuonna 2014. Hän jatkaa työtään kaupungilla elokuun loppuun saakka, mutta luovutti kaupunginjohtajan tehtävänsä seuraajalleen Laura Leppäselle eilen maanantaina.

Syksyllä Mutasella alkaa uusi elämänvaihe osa-aikaisena konsulttina ja eläkeläisenä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Naantalin kaupunginjohtajan kauttaan Jouni Mutanen luonnehtii antoisaksi ja haasteelliseksi.

– Naantali on pieneksi kaupungiksi yllättävän monipuolinen, hän kertoo Visit Naantalin tiedotteessa.

Mutanen on työssään pitänyt tärkeänä päämääränä Naantalin vetovoiman lisäämistä asuinkaupunkina. Kaavoitukseen ja kilpailukykyiseen asuntotonttitarjontaan on panostettu. Naantalin vetovoima asuinkaupunkina onkin selvästi kasvanut 2010-luvun puolivälistä lähtien, tiedotteessa kerrotaan.

Naantali on nykyään muuttovoittokaupunki. Myös uusia yritysalueita on kaavoitettu ja Luonnonmaalle nousee 2020-luvulla Naviren yritysalue. Myös taloudellinen tilanne on Visit Finlandin mukaan hyvä.

– Olen saanut tehdä töitä osaavien, innostuneiden ja ahkerien työkavereiden kanssa. Yhdessä tekeminen heidän kanssaan on ollut erittäin antoisaa, josta lämmin kiitos kaikille, kehuu Mutanen.

Lue myös:

Naantalissa vietettävässä Unikeonpäivässä pääartistina nähdään Diandra – ennen unikeoksi joutuminen oli kiusallisempaa