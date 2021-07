DBTL sulkee Turussa katuja Tuomiokirkkotorin ympäriltä

Turun liikennekeskus tiedottaa, että Down By The Laituri -kaupunkifestivaali sulkee Turussa Tuomiokirkkotorin, Brahenpuiston ja Rothoviuksenkadun yleiseltä liikenteeltä maanantaista 26.heinäkuuta alkaen. Katusulku kestää 1.elokuuta saakka. Paikalla on kiertotieopasteet. Festivaali alkaa torstaina 29.heinäkuuta ja kestää sunnuntaihin saakka.

Turussa keskustan alueelle odotetaan suurta yleisömäärää loppuviikon ajaksi ja autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen festivaalialueella.