Loimaalla siltatyö Vakkatiellä, yli viikon ajan käytössä kiertotie

Loimaalla Niinijoensuussa korjataan tiellä 213 eli Vakkatiellä Niinijokea ylittävää siltaa maanantaista alkaen. Tarkempi paikka on Niinijoensuusta noin 500 metriä Haitulan tienhaaran suuntaan. Maanantaina 26.heinäkuuta kello seitsemältä aamusta alkaen tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Kiertotie kulkee Vanhan Alastarontien tai Haaroistentien kautta. Siltatyö päättyy 3.elokuuta.