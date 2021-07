Helsinki

Koronatartuntojen nopea kasvu on saanut yhä useammat kaupungit julkaisemaan tarkkoja listoja siitä, missä julkisilla paikoilla on voinut altistua korona-virukselle.

Viimeksi ilmoitettujen tartuntamäärien mukaan kärkikaupungit ovat Helsinki (129 tartuntaa), Turku (58) ja Tampere (43).

Näiden kaupunkien altistumislistoilta löytyy tuttujen ravintoloiden, baarien ja yökerhojen lisäksi muun muassa huvipuistoja, kuntosaleja, festivaaleja ja maauimaloita.

Helsingin epidemiologisen toiminnan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki toteaa, ettei nykyisten lukujen kanssa pystytä tekemään kunnon tartunnanjäljitystä.

– Hyvä, jos saadaan soitettua tartunnan saaneille, hän sanoo.

Tuntemattomia ei voi jäljittää

Kaupungeista kerrotaan, ettei tarkkoja tietoja ole siitä, kuinka paljon jatkotartuntoja on tullut. Heinäsmäen mukaan 15–40-vuotiaat ovat nyt taudin suurin kantajajoukko.

Syynä siihen, ettei läheskään kaikkia altistuneita pystytä tavoittamaan, on Heinäsmäen mukaan sekä uusien tartuntojen korkea lukumäärä että kontrolloimaton tapaamistyyli.

– Esimerkiksi baarissa voi olla paljon ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan, hän sanoo.

Ainakin Helsingissä ja Turussa yli 90 prosenttia tartunnoista on deltavarianttia. Heinäsmäki sanoo, ettei ulkona olo suojaa sen tarttumiselta.

– Se on kaikki kiinni siitä lähikontaktista, ei välttämättä ulkoilmasta, hän painottaa.

Turun lukema kohosi, Tampere huolissaan

Turun tartuntaluku on ollut useita päiviä kakkosena heti Helsingin jälkeen. Turun tartuntatautivastuulääkärin Esa Rintalan mukaan syynä on ainakin deltavariantti.

– Se selittää sitä, miksi virus leviää kuin häkä. Tauti on levinnyt ravintoloiden lisäksi nuorten keskinäisissä tapaamisissa ja jonkin verran harrastustoiminnassa, kuten jalkapallossa sekä perhe- ja kaveripiirissä. Kaverit on ollut meillä suurin piiri, jossa tartuntaa tapahtuu, hän kertoo Turun tilanteesta.

Miten tilanne etenee hänen mukaansa tästä?

– Ainoa hyvä puoli on, että sairaalahoidon tarve on pysynyt vähäisenä. Tartuntaluvut nousevat, ja on aika karua katsottavaa, että Turun ilmaantuvuusluku on yli 70 (THL:n mukaan), omien laskelmiemme mukaan jopa yli 80. Viimeksi meillä oli tällainen tilanne marraskuussa 2020, joten kyllähän tämä ennakoi sitä, että isoon aaltoon on jouduttu.

Myös Tampereen tartuntatautivastuulääkärinä toimiva Sari Torkkeli kuvailee tämän hetken tilannetta huolestuttavaksi.

– Tietysti huolestuttavahan se numero on – tänä viikonloppuna Tampereellakin on Tammerfestia ja muuta, niin toivottavasti ihmiset malttaisivat yrittää noudattaa koronasuosituksia.