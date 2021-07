Moottorivene ajoi karille Paraisten Häplotissa

Paraisten Häplotissa on sattunut vesiliikenneonnettomuus. Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen kello yhdeltä lauantaina. Paikan päällä on yksi merivartioston partiovene ja vapaaehtoisen meripelastusseuran vene, kertoo meripelastusjohtaja Lars Saarinen.

Saarinen kertoo, että noin 8-metrinen moottorivene on ajanut karille, jossa se on kiinni tukevasti. Kyydissä on kaksi ihmistä. Karilleajosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Venettä yritetään parhaillaan irrottaa.