Marttiina Sairanen

Lizeliuksen palvelukeskuksen työntekijä toivovat, että Mynämäen kunta keksisi teknisen ratkaisun kiinteistön sisäilman viilentämiseksi, kertoo vs. vastaava sairaanhoitaja Tanja Suokari.Väliaikaisissa vilvoituskonsteissa on sovittelemista.- Osa asukkaista ei pidä tuuletinten ilmavirrasta. Jos verenkierto on hidastunut, voivat jalat ja kädet olla helteilläkin viileät ja halutaan peittoa suojaksi, Suokari mainitsee.