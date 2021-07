Nauvon vierasvenesataman epäkunnossa oleva septitankki toiminnassa taas ensi viikolla

Turun Sanomat sai aiemmin tällä viikolla tiedon, että Nauvon vierasvenesataman septitankin pumppu on epäkunnossa. Satamassa on ollut tällä viikolla noin 150 vierasvenettä. Pumpussa on ollut ongelmia viime viikosta lähtien.

Paraisten kaupungin kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl kertoo nyt, että tilanteeseen on reagoitu. Pihlin mukaan varaosat on laitettu tilaukseen jo viime viikolla. Varaosat tulevat ulkomailta, mistä syystä niiden saapumisessa kestää aikansa.

– Varajärjestelmiä voisi olla enemmän, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin, Pihl pohtii.

Pihlin mukaan pumpun pitäisi olla toiminnassa taas ensi viikon alkupuolella.